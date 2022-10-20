​Мостовой отреагировал на дисквалификации Абаскаля и Федотова

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов, главные тренеры «Спартака» и ЦСКА, получили дисквалификации за своё поведение в дерби. На решение КДК отреагировал известный в прошлом футболист Александр Мостовой. По его мнению, орган зря дисквалифицировал тренеров московских клубов.

«Ничего такого в этой ситуации не было, никто никого не бил, не толкал. Ну, покричали друг на друга, что здесь такого? Такое ощущение, что у нас никто друг на друга не кричит», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 2:2.