Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой отреагировал на дисквалификации Абаскаля и Федотова

20 Октября 2022 • 14:46 Комментировать

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов, главные тренеры «Спартака» и ЦСКА, получили дисквалификации за своё поведение в дерби. На решение КДК отреагировал известный в прошлом футболист Александр Мостовой. По его мнению, орган зря дисквалифицировал тренеров московских клубов.

«Ничего такого в этой ситуации не было, никто никого не бил, не толкал. Ну, покричали друг на друга, что здесь такого? Такое ощущение, что у нас никто друг на друга не кричит», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» завершилось вничью со счётом 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Мостовой Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
15:31 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что Абаскаль заслужил наказание
15:26 · Россия. Премьер-лига
В РФС сделали замечание резервному арбитру матча ЦСКА – «Спартак»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​В РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова
15:21 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о своей дисквалификации
15:20 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: Абаскаля бы просто так не стали дисквалифицировать
15:13 · Россия. Премьер-лига
​«Вспомните, как Тедеско запрыгивал на Ганчаренко»: Иванов не согласен с наказанием для тренеров «Спартака» и ЦСКА
15:04 · Россия. Премьер-лига
Юран: КДК тщательно и справедливо разобрался в конфликте Абаскаля и Федотова
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев оценил наказание для Абаскаля и Федотова
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллаша-Боаша рассказал, планирует ли тренер возвращаться в Россию
14:54 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Было принято правильное решение!»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Стали известны возможные преемники Галактионова в «Пари НН»
14:46 · Кубок России
Радченко заявил, при каких обстоятельствах у «Крыльев» будет шанс в матче с «Зенитом»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой отреагировал на дисквалификации Абаскаля и Федотова
14:34 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Чалову помогли выступления за рубежом»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль не согласен с решением КДК
Все новости
Рекомендуем