​Абаскаль и Федотов дисквалифицированы

По итогам главного дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» главные тренеры команд – Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль – получили дисквалификации на один матч. О таком решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что Федотов дополнительно получил ещё один матч дисквалификации условно. Кроме того, тренер ЦСКА заплатит штраф в 50 тысяч рублей, как и его коллега из «Спартака» Абаскаль.

Напомним, что в перерыве Гильермо Абаскаль начал предъявлять Владимиру Федотову претензии. Рулевой ЦСКА в ответ, среди прочего, назвал тренера «Спартака» клоуном.

Матч ЦСКА – «Спартак» завершился со счётом 2:2.