Сёмин отреагировал на интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к Хвиче

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин высказался о возможном переезде полузащитника Хвичи Кварацхелии на Туманный Альбион. По данным СМИ, интерес к 21-летнему грузину проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Если такие клубы заинтересованы в нем, то это значит, что Хвича этого заслужил! Чему тут удивляться?» - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Хвича присоединился к команде из Неаполя в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Кварацхелия отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами в 14 поединках. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.