Даса: «Моя адаптация в «Динамо» близка к 100%»

Новобранец московского «Динамо» Эли Даса, присоединившийся к «бело-голубым» в летнее трансферное окно, рассказал о своей адаптации в столичном коллективе.

«Моя адаптация в «Динамо» и России близка к 100%. Что нравится из русской кухни? Обожаю сырники, очень вкусно! А борщ еще не пробовал», - поведал футболист в интервью Sport24.

29-летний израильский защитник подписал с «Динамо» контракт на два года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Эли провел пять матчей.

Следующий поединок «бело-голубые» проведут против «Локомотива» на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.