Аленичев рассказал, как относится к словам жены Федуна

Экс-главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о Зареме Салиховой, жене бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«Она говорила: мол, у Аленичева - прямой пробор и волосы сальные, и брать меня нельзя. Воспринял это с улыбкой. В период работы в клубе я вообще не был в курсе, что такой человек есть», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Аленичев занимал пост главного тренера «народной команды» с июня 2015 по август 2016 года. Последним его клубом был красноярский «Енисей». 49-летний тренер находится в статусе безработного с мая 2019 года.