Николсон: «Спартак» может обойти «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне. После 13 туров «красно-белые» идут на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

«Спартак» хочет обойти «Зенит». Почему нет? Нам вполне это по силам. Самое важное - это команда. Насчет «Зенита» - нет ничего невозможного», - приводятся слова ямайского футболиста на страницах «Спорт-экспресса».

Следующий матч в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля проведут против подмосковных «Химок». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена».