Аленичев объяснил, почему не тренирует три года

Известный российский специалист Дмитрий Аленичев высказался о затянувшейся паузе в работе. Его слова передает сайт телеканала «Матч ТВ».

«Сейчас у меня пока «тренерская пауза». Три года уже прошло. А это считается достаточно большим простоем. Было много предложений, но они меня не заинтересовали», - высказался 49-летний специалист.

Напомним, что Дмитрий Аленичев поработал в тульском «Арсенале», московском «Спартаке» и «Енисее». Красноярский коллектив был его последним местом работы. В мае 2019 года наставник покинул команду и до сих пор остается безработным.