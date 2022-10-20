Игрок «Торпедо» Чурич высказался о победе над ЦСКА

Хавбек московского «Торпедо» Марио Чурич высказался о минимальной победе над ЦСКА (1:0) в матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России. Он отметился единственным голом в матче, успешно пробив 11-метровый.

«Мы работали хорошо перед этим матчем. Я рад, что мне удалось забить гол, это было тяжело. Буду и дальше продолжать забивать», - передает слова футболист «РБ Спорт».

Следующий матч «Торпедо» проведет в Российской премьер-лиге против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября.

По итогам 13 туров «автозаводцы» с шестью очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.