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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Торпедо» Чурич высказался о победе над ЦСКА

20 Октября 2022 • 08:50 Комментировать

Хавбек московского «Торпедо» Марио Чурич высказался о минимальной победе над ЦСКА (1:0) в матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России. Он отметился единственным голом в матче, успешно пробив 11-метровый.

«Мы работали хорошо перед этим матчем. Я рад, что мне удалось забить гол, это было тяжело. Буду и дальше продолжать забивать», - передает слова футболист «РБ Спорт».

Следующий матч «Торпедо» проведет в Российской премьер-лиге против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября.

По итогам 13 туров «автозаводцы» с шестью очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Марио Чурич
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