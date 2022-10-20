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Исполняется 40 лет со дня трагедии в «Лужниках»

20 Октября 2022 • 04:42 Комментировать

В истории «Спартака» немало славных страниц в противостоянии с нидерландскими клубами - это и пройденный в памятном Кубке Кубков 1992\1993 «Фейеноорд», и великолепная игра против «Аякса» в сезоне 1997\1998, когда москвичи два раза обыграли один из лучших клубов Европы в середине 90-х годов.

Однако с названием скромного голландского клуба «Харлем» связана одна из самых страшных страниц в истории спартаковского клуба. 20 октября 1982 года из-за давки на стадионе, вызванной поздним голом «Спартака» в ворота «Харлема» в матче Кубка УЕФА и попыткой масс болельщиков вернуться на трибуны, погибли, по официальным сведениям, 66 человек.

Давки, возможно, удалось бы избежать, если бы не морозная погода - на матч было продано лишь 16 тысяч билетов, и организаторы решили втиснуть всех болельщиков в два сектора, дабы не заморачиваться с чисткой трибун от снега. Советская пресса долго скрывала масштабы трагедии, и сведения о точном количестве погибших были опубликованы лишь в 1989 году, через семь лет после трагедии.

«Евро-футбол.ру» выражает соболезнования всем родным и близким тех, кто погиб 20 октября 1982 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лужники Харлем
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