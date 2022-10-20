«Спорт всегда был инструментом, который объединяет людей» - управляющий директор СИБУР - об инклюзии в футболе

В сентябре прошел Казанский этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Главным спонсором соревнований выступила нефтегазохимическая компания СИБУР. В эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» о проведении турнира и инклюзивности спорта в России рассказал управляющий директор СИБУР Марина Медведева.

- С какой целью СИБУР организует подобные мероприятия?

- СИБУР давно и комплексно участвует в развитии регионов присутствия, поддерживает социальные, культурные и спортивные активности. Можно сказать, что это на уровне ДНК СИБУРа: будучи производственной компанией, тем не менее, мы отлично понимаем, как важно поддерживать здоровый образ жизни и спортивное состояние организма каждого человека, активно пропагандируем и сами придерживаемся правил ЗОЖ. Потому считаем важным помогать местным сообществам и создавать все необходимые условия для реализации проектов, способных повысить комфорт жителей.

В рамках Стратегии устойчивого развития СИБУРа и программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» мы развиваем не только спорт. Среди основных направлений также: культура, экология, развитие городов, образование, волонтерство и инклюзия. В нашей компетенции есть проекты, направленные на поддержку людей с ограниченной мобильностью. Реализация подобных проектов влияет на развитие доступной городской среды, открывает людям возможности для активной жизни, в том числе – спортивной. В 2022 году инклюзия была выделена в отдельный трек программы социальных инвестиций, но СИБУР такие направления поддерживает давно, в частности, через грантовый конкурс для инициатив местных жителей. Большинство проектов, реализуемых в рамках программы – межрегиональные и долгосрочные. Часто в них пересекаются несколько треков, например, образование и инклюзия, а нам, таким образом, удается охватить интересы большего числа людей.

- В чем интерес бизнеса, не связанного со спортом, поддерживать футбольный проект, в частности — его инклюзивную часть?

- Мы в СИБУРе считаем, что, когда у тебя самого дела идут хорошо, когда ты, как компания, движешься вперед и достигаешь определенных результатов, нельзя оставаться равнодушным, если рядом кто-то нуждается в помощи и поддержке. В активную здоровую жизнь должны быть вовлечены абсолютно все люди: и дети, и молодежь, и люди среднего и старшего возраста, и люди с ограничениями здоровья. Это – наша общая ответственность, и мы стремимся внести свой вклад в решение этой задачи. Спорт всегда был инструментом, который объединяет людей, особенно футбол. В симбиозе двух тем: спорта и инклюзии, мы видим большой потенциал для развития толерантности общества и возможностей социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, ограниченной мобильностью.

- Есть ли у вас проекты с другими видами спорта?

- В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» мы комплексно подходим к поддержке спорта и здорового образа жизни в регионах деятельности компании. Организуем спортивные фестивали, забеги, развиваем компетенции тренеров в регионах, направляем силы на реконструкцию спортивной инфраструктуры.

Поддерживаем развитие детско-юношеского баскетбола, реализуя проект «Школа баскетбола». Его главная цель — сделать массовый спорт и здоровый образ жизни популярными и доступными в регионах присутствия компании, а талантливым молодым спортсменам — создать социальные условия и помочь в развитии. Ежегодно в регионах, где есть предприятия СИБУРа, проходят отборочные матчи для юношей и девушек. Одновременно их тренеры учатся теории и практике работы с детьми у звезд баскетбола. Победители отборов попадают в летний тренировочный лагерь, где с ними занимаются известные спортсмены, параллельно ребята прокачивают «мягкие» навыки, которые пригодятся им не только в зале, но и в жизни: командную работу, лидерство, умение анализировать и принимать решения. Лучшие игроки лагеря попадают на просмотровые тренировки в профессиональные клубы, например, «Зенит».

- Какие планы есть у компании в части спортивного сотрудничества?

- В Республике Татарстан, где проходил второй этап «Стальной воли», СИБУР поддерживает профессиональные команды: казанский «Рубин», нижнекамский «Нефтехимик» и ватерпольный клуб «Синтез».

Как социальные инвесторы мы продолжаем фокусироваться на развитии массового и детского спорта, тренерского состава в регионах и поддержки локальных спортивных активностей. В этом году в статусе экологического партнера поддержали Казанский и Московский марафоны.

Ярким примером проекта, который из года в год получает грант компании, является «Окский ПараФест» – международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он начинался в 2015 году как городской праздник, а сегодня на него съезжаются команды из множества городов России и ближнего зарубежья. Они пробуют свои силы в 13 видах адаптивного спорта: от паралимпийской боччи – спортивной игре на точность, близкой к боулингу, и спринта на колясках до скоростной сборки спилс-карты (набора магнитных игровых элементов) и паралимпийского фехтования на колясках. Этот фестиваль не только вовлекает людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества, но и мотивирует, вдохновляет их. Некоторые участники фестиваля впоследствии начинали развиваться как профессиональные спортсмены и добивались высоких результатов.

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«Окский ПараФест» – значимое подтверждение того, что спорт – мощный инструмент социализации и самореализации людей с ограниченными возможностями. Такие яркие мероприятия помогают делать общество более инклюзивным, равным для всех.

- Довольны ли организацией турнира в этом году?

- Второй этап «Стальной воли» прошел в нескольких дисциплинах, на нескольких площадках. В этом году впервые в турнире приняли участие игроки с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), в том числе диабетом. Организация была на высоком уровне, а подтверждение тому – энтузиазм и прекрасное настроение участников.

Думаю, нам удалось продемонстрировать слаженность работы и эффективное взаимодействие «спорта и производства» ради высокой цели. Мы сделали не просто турнир, а настоящий праздник. В рамках казанского этапа «Стальной воли» прошел круглый стол, организованный РФС и СИБУРом. На нем непосредственные участники и эксперты смогли обсудить вопросы вовлечения людей всех категорий инвалидности в футбол, их дальнейшие возможности и перспективы. Это уникальная практика и поддержка будущих инициатив.

Важно отметить и то, что СИБУР традиционно является экологическим партнером РФС. Мы организуем на матчах раздельный сбор пластика для переработки и экопросветительские мероприятия для болельщиков. На турнире в Казани установили контейнеры для сбора пластиковых бутылок, которые отправятся на переработку. Вторсырье поступит на предприятие СИБУРа в Башкирии и станет частью экологичного материала Vivilen, который можно использовать для производства новой упаковки для напитков. Кроме того, после окончания фестиваля вторую жизнь получили и баннеры. Представители РФС, СИБУРа и участники турнира «Стальная Воля» отвезли их в приют для животных «Кот и пёс» в Казани для утепления вольеров, вместе со 130 кг корма, которые собрали наши сотрудники. Такой мощной командой мы не просто организовали спортивный праздник, но и оказали поддержку социальным и экологическим проектам города.

Благодарим всех причастных за слаженную работу и самоотдачу!

Николай Алексеев