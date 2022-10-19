Колосков: Не думаю, что чемпионат России будет приостановлен

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на введение в некоторых регионах РФ особого режима работы.

«Не думаю, что это станет причиной приостановки чемпионата. Думаю, что это больше связано с повышением бдительности органов власти», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что никаких угроз для чемпионата России нет, вряд ли легионеры захотят уехать из-за этого, это их никак не касается.

После 13-ти туров лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит» (30 очков), его преследуют «Спартак» (26), ЦСКА (26) и «Ростов» (25).