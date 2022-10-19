Гаджиев оценил перспективы Кокорина вернуться на прежний уровень

Знаменитый российский специалист Гаджи Гаджиев оценил перспективы форварда «Ариса» Александра Кокорина на прежний уровень.

«Сейчас, если меня спросить, смог бы он достигнуть своего потолка, хотя бы дотронуться до него? Раньше я бы сказал, что нет. Сможет ли он сейчас? Тем более нет. Однако выйти на тот уровень, на котором он играл, можно», – заявил Гаджиев, чьи слова приводит Vprognoze.ru. Также Гаджи Муслимович рассказал, что наблюдал за скандальным футболистом на разных этапах его карьеры и может подтвердить, что Кокорин растранжирил свой талант.

В составе «Ариса» Александр забил три гола в шести матчах. На Кипр россиянин переехал этим летом.

