Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев оценил перспективы Кокорина вернуться на прежний уровень

19 Октября 2022 • 17:00 Комментировать

Знаменитый российский специалист Гаджи Гаджиев оценил перспективы форварда «Ариса» Александра Кокорина на прежний уровень.

«Сейчас, если меня спросить, смог бы он достигнуть своего потолка, хотя бы дотронуться до него? Раньше я бы сказал, что нет. Сможет ли он сейчас? Тем более нет. Однако выйти на тот уровень, на котором он играл, можно», – заявил Гаджиев, чьи слова приводит Vprognoze.ru. Также Гаджи Муслимович рассказал, что наблюдал за скандальным футболистом на разных этапах его карьеры и может подтвердить, что Кокорин растранжирил свой талант.

В составе «Ариса» Александр забил три гола в шести матчах. На Кипр россиянин переехал этим летом.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
17:17 · Кубок России
Известны стартовые составы на матч «Факела» и «Спартака» в Фонбет Кубке России
17:13 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров отреагировал на возможный переход Смолова в «Галатасарай»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Захарян играл бы в стартовом составе «Челси»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил перспективы Кокорина вернуться на прежний уровень
16:53 · Кубок России
Кечинов уверен в победе «Спартака» над «Факелом»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Изидор — об отменённом взятии ворот в игре с «Химками»: «Для меня это чистый гол»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Савин: Кокорин мне не отвечает, это его право
16:28 · Россия. Первая лига
Крестинин — о работе в России: «У меня были достаточно странные переговоры с клубом Первой лиги»
16:27 · Россия. Первая лига
Кавазашвили высказался о возможном закрытии «Уфы»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Керк — об уходе Цорна: «Лично для меня ничего не поменялось»
16:09 · Кубок России
Сенников — о победе «Локомотива» над «Химками»: «Сейчас самое главное — результат»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что психологическое образование могло бы сделать тренеров сильнее
15:58 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказался об игре «Локомотива» после отставки Циннбауэра
15:47 · Россия. Первая лига
​Хавбека «Рубина» Мусаева прооперировали в Германии
15:46 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Если за Смолова заплатят хорошие деньги, то «Динамо» с удовольствием его отпустит»
Все новости
Рекомендуем