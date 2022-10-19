Савин: Кокорин мне не отвечает, это его право

Владелец кипрского клуба «Красава Эни Ипсонас» Евгений Савин поделился информацией об общении с нападающим «Ариса» Александром Кокориным.

«Кокорину написал недавно, когда он перешел в «Арис», но он мне не ответил. Он мне вообще не отвечает. Я не понимал почему, я в Лимасоле, он в Лимасоле. Вроде нормально общались», — заявил Савин на YouTube-канале Вити Кравченко.

По словам функционера, из «Ариса» ему сказали, что Кокорин не общается с ним из-за того, что он является нежелательной персоной в России.

При этом Савин отметил, что у него нормальные отношения с форвардом, но если он решил не отвечать, то это его право.