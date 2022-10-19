Гаджиев считает, что психологическое образование могло бы сделать тренеров сильнее

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что к работе в российских клубах необходимо привлекать больше психологов.

Кроме того, тренер выразил мнение, что многим специалистам не хватает психологического образования для работы с футболистами.

«Психологи действительно нужны, от этой составляющей зависит очень многое. Все тренеры, которые чего-то добиваются, они, безусловно, хорошие психологи, но вот образования, которое есть у профессионального психолога, им часто не хватает. Это могло бы сделать тренера сильнее», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, ранее Гаджиев возглавлял такие команды, как «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар» и «Сатурн». В 2000 и 2007 годах специалист признавался лучшим тренером России.