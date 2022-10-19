​Гасилин: В случае ухода из УЕФА обратно Россия не вернётся

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин оценил возможность перехода России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При таком раскладе российские клубы могут рассчитывать на международные матчи. Сейчас же представители РПЛ в турнирах УЕФА не играют из-за наложенных на РФС санкций.

Гасилин отметил, что наиболее высокий уровень футбола показывают в Европе, поэтому уход из УЕФА может стать для России ошибочным.

«Всё равно все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернёмся. Не надо уходить», - слова Гасилина приводит на своих страницах «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч».