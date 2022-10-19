​«Зенит» дерзко пошутил над «Тоттенхэмом»

«Зенит» продолжает демонстрировать солидные успехи в TikTok. Питерский клуб отметил красивое число подписчиков и одновременно дерзко пошутил над «Тоттенхэмом».

«У нас столько же подписчиков в TikTok, сколько дней прошло с момента завоевания «Тоттенхэмом» последнего трофея», - говорится в сообщении «Зенита» в социальных сетях.

Под этим сообщением видно скриншот с 4 444 444 подписчиками на страничке питерцев в TikTok.

Над «Тоттенхэмом» частенько подшучивают из-за отсутствия трофеев. В последний раз свой клубный музей «шпоры» пополняли в феврале 2008 года. Тогда «Тоттенхэм» завоевал Кубок английской лиги.