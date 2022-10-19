Магкеев: «Болельщики «Локомотива» могут с оптимизмом смотреть в будущее»

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о результатах команды после смены руководства. В последних матчах «железнодорожники» одержали две победы подряд.

«Только через победы, запредельную самоотдачу и правильный настрой мы можем все исправить. Две победы обнадеживают. Болельщики могут с оптимизмом смотреть в будущее», - передает слова футболиста ТАСС.

Напомним, что «железнодорожники» одолели в Премьер-лиге «Торпедо» (1:0), а в Кубке России с аналогичным счетом переиграли «Химки».

В следующем матче «Локомотив» встретится с «Динамо». Дерби пройдет на «РЖД Арене» в субботу, 22 октября.