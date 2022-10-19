Гилерме: «Локомотив» не показывает прекрасный футбол, главное сейчас - это результат»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме пообщался с представителями СМИ после победы над «Химками» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».

«Эмоции положительные. Ситуация сейчас непростая, и мы должны играть на результат. Пока мы не демонстрируем прекрасный футбол, но самое главное - это результат», - приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

В следующем матче «Локомотив» на своем стадионе «РЖД Арена» примет московское «Динамо». Встреча состоится в субботу, 22 октября.

После 13 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают 13-е место в Премьер-лиге.