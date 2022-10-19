Вратарь «Динамо» Лещук: «Мне хочется больше играть»

Страж ворот московского «Динамо» Игорь Лещук поведал о том, что думает своем количестве игрового времени в стане «бело-голубых».

«Мне хочется больше играть. До окончания контракта еще долго. Конечно, как воспитанник «Динамо», я хочу продолжать играть здесь и добиваться успехов именно с этой командой», - передает слова вратаря Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер принял участие в четырех поединках «бело-голубых», в которых пропустил шесть голов. Срок действующего трудового соглашения между вратарем и московским клубом рассчитан до середины 2025 года.