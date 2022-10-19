Лаксальт сравнил футбол в России и Италии

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт, поигравший в итальянской Серии А за «Милан», сравнил уровень игры в России и на Апеннинах.

«Совершенно разные чемпионаты, разная ментальность, стиль игры. Топ-5, 10? Очень сложно оценить. Я не могу просто взять и перенести Москву в Италию, она такая большая», - передает слова уругвайского футболиста «Спорт-экспресс».

Диего пополнил ряды «Динамо» в прошлом году, заключив трудовое соглашение до окончания сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт поучаствовал в семи поединках, не отметившись голевыми действиями.