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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт сравнил футбол в России и Италии

19 Октября 2022 • 11:41 Комментировать

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт, поигравший в итальянской Серии А за «Милан», сравнил уровень игры в России и на Апеннинах.

«Совершенно разные чемпионаты, разная ментальность, стиль игры. Топ-5, 10? Очень сложно оценить. Я не могу просто взять и перенести Москву в Италию, она такая большая», - передает слова уругвайского футболиста «Спорт-экспресс».

Диего пополнил ряды «Динамо» в прошлом году, заключив трудовое соглашение до окончания сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт поучаствовал в семи поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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