Маслов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Другое видение игры, другая система. Работать с таким специалистом приятно. Лично мне он каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм», - передают слова футболиста «Известия».

Напомним, что испанский специалист занял пост главного тренера «народной команды» летом этого года.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.