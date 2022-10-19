Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

19 Октября 2022 • 11:28 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Другое видение игры, другая система. Работать с таким специалистом приятно. Лично мне он каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм», - передают слова футболиста «Известия».

Напомним, что испанский специалист занял пост главного тренера «народной команды» летом этого года.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
11:41 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт сравнил футбол в России и Италии
11:40 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Лаксальт высказался о своём игровом времени
11:39 · Россия. Премьер-лига
БК Фонбет и ФК Химки выпустили ретро-форму
11:28 · Россия. Премьер-лига
Маслов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Я уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»
11:21 · Россия. Премьер-лига
В «Галатасарае» высказались о трансфере Смолова
11:16 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Швейцарии
11:16 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт объяснил, почему «Динамо» начало побеждать
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смолов мог летом перейти в европейский клуб
11:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» нужно побеждать в чемпионате»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Изидор рассказал о советах, которые ему даёт Лоськов
10:51 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать минимум на две игры» 2
10:42 · Россия. Премьер-лига
Раконьяц: «Локомотив» находится на правильном пути»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Титов рассказал, мог ли Акинфеев спасти ЦСКА после удара Зиньковского 4
10:31 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Зиньковский - талантище, ему обязательно надо играть»
Все новости
Рекомендуем