В «Галатасарае» высказались о трансфере Смолова

Представитель стамбульского «Галатасарая» Коскун Гульбахар прокомментировал новость о несостоявшемся переходе нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова в летнее трансферное окно.

«У меня нет информации о том, что «Галатасарай» предлагал контракт Фёдору Смолову», - передает слова Коскуна издание «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Смолов мог оказаться в турецком гранде минувшим летом, однако сделка сорвалась из-за травмы игрока.

В этом сезоне Премьер-лиги нападающий сыграл 11 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.