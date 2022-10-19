Лаксальт объяснил, почему «Динамо» начало побеждать

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о двух подряд победах «бело-голубых».

«В последних матчах мы показали разный подход, а также свой характер. Боролись намного больше, чем в прошлых играх. Это хороший путь», - приводит слова легионера «Спорт-экспресс».

Напомним, что во вторник, 18 октября, «Динамо» отпраздновало домашнюю победу над «Ростовом» (3:1) в поединке групповой стадии Фонбет Кубка России.

В Премьер-лиге «бело-голубые» занимают восьмое место после 13 проведенных туров. В 14-м туре подопечные Славиши Йокановича встретятся на выезде со столичным «Локомотивом».