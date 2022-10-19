Смолов мог летом перейти в европейский клуб

Российский центрфорвард Фёдор Смолов, который выступает в РПЛ за московское «Динамо», имел вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Грант Гетадарян.

По информации журналиста, заинтересованность в услугах 32-летнего нападающего проявлял стамбульский «Галатасарай». Турецкая сторона была готова оформить переход минувшим летом, однако Смолов получил повреждение, и сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне опытный нападающий провел 14 поединков во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и пять голевых передач.