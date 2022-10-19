Булыкин: «Локомотиву» нужно побеждать в чемпионате»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о минимальной победе «железнодорожников» над «Химками» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

«В Кубке - это здорово, но нужно в чемпионате побеждать. Самое главное, что победили. Это дает уверенность, которую сейчас нужно перенести на чемпионат, потому что там важнее», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

В рамках 14-го тура «железнодорожники» примут «Динамо» на домашнем стадионе «РЖД Арена». Встреча состоится в субботу, 22 октября.

Перед дерби «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» располагается на восьмой строчке.