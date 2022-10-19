Агент вратаря Коновалова: «На данный момент Россию не рассматриваем»

Джамал Акаев, агент вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова, высказался о возможном возвращении его клиента в российский чемпионат.

Напомним, голкипер перешёл в шотландский клуб минувшей зимой из «Рубина». Всего в составе «Ливингстона» 28-летний Коновалов провёл семь матчей, пропустив в них пять мячей и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Агент отметил, что футболист находится в хорошей форме и собирается продолжить выступления в Европе, несмотря на малое количество игровой практики в своей нынешней команде.

«На данный момент акцентированно Россию не рассматриваем. Летом были варианты: в Греции, высший дивизион, ещё Испания, Сегунда. Но немного не сошлось. Есть желание остаться в Европе — это я вам могу точно сказать. Если будет что-то интересное из России, всегда можно разговаривать», — приводит слова Акаева «РБ Спорт».