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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент вратаря Коновалова: «На данный момент Россию не рассматриваем»

19 Октября 2022 • 10:28 Комментировать
Рейнджерс
...
Ливингстон
22.10 17:00

Джамал Акаев, агент вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова, высказался о возможном возвращении его клиента в российский чемпионат.

Напомним, голкипер перешёл в шотландский клуб минувшей зимой из «Рубина». Всего в составе «Ливингстона» 28-летний Коновалов провёл семь матчей, пропустив в них пять мячей и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.  

Агент отметил, что футболист находится в хорошей форме и собирается продолжить выступления в Европе, несмотря на малое количество игровой практики в своей нынешней команде. 

«На данный момент акцентированно Россию не рассматриваем. Летом были варианты: в Греции, высший дивизион, ещё Испания, Сегунда. Но немного не сошлось. Есть желание остаться в Европе — это я вам могу точно сказать. Если будет что-то интересное из России, всегда можно разговаривать», — приводит слова Акаева «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Коновалов Ливингстон
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