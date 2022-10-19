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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» высказались о будущем Йокановича

19 Октября 2022 • 10:04 Комментировать

Павел Пивоваров, занимающий пост гендиректора столичного «Динамо», высказался о сотрудничестве с главным тренером команды Славишей Йокановичем.

«Решение по продлению контракта будет приниматься по итогам всего сезона, а не только первой части. Какие это условия? Не буду раскрывать, конфиденциальная информация», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что Йоканович возглавил столичный коллектив минувшим летом, заключив однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон.

После 13 туров Премьер-лиги «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Павел Пивоваров
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