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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил работу судьи Карасёва на матче ЦСКА - «Спартак»

19 Октября 2022 • 09:43 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался об уровне судейства Сергея Карасёва в недавнем дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень хорошее судейство, квалифицированное. Судья давал играть, разрешал единоборства, стыки. Но когда нужно, вмешивался - посмотрите, сколько желтых карточек», - передает слова эксперта «КП Спорт».

Поединок «армейцев» против «красно-белых» состоялся в минувший уик-энд на «ВЭБ Арене» и завершился вничью со счетом 2:2.

По итогам 13 туров Премьер-лиги ЦСКА с 25 баллами занимает третье место в турнирной таблице, а «Спартак», набрав 26 очков, идет на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Газзаев Сергей Карасёв
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