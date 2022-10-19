Добровинский высказался о трансфере Смолова в Турцию

Юрист Александр Добровинский, который является болельщиком московского «Динамо», высказался о возможном переходе нападающего Фёдора Смолова в один из турецких клубов.

«Смолов в Турции? Не слышал. Это, опять же, на уровне слухов все», - приводятся слова Добровинского на страницах «Спорт-экспресса».

Трудовое соглашение Смолова с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Фёдор провел 11 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.