Карпукас считает, что игра «Локомотива» меняется в лучшую сторону

Хавбек Артём Карпукас, выступающий в составе московского «Локомотива», высказался об игре команды в последних поединках.

«Я вижу, что команда меняется, по-другому выкладывается. В защиту добегают», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Вчера, 18 октября, «железнодорожники» на своем поле принимали подмосковные «Химки». «Локомотив» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

В следующем поединке «Локо» на своем поле примет «Динамо». Столичное дерби пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.