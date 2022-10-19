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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор рассказал, что думает о Лоськове

19 Октября 2022 • 08:40 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал возвращение в команду тренеров Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова.

«Рады, что они пришли. Они хорошие специалисты, которые знают «Локомотив» и работали в клубе. Лоськов - великий игрок, который дал мне много полезных советов», - приводятся слова легионера на страницах «Спорт-экспресса».

Во вторник, 18 октября, «Локомотив» в матче группового этапа Фонбет Кубка России минимально одолел подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Антон Миранчук.

По итогам 13 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Вильсон Изидор
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