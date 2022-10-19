Мостовой: «Для меня Абаскаль, как оставался неизвестным, так и останется»

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой в очередной раз критически высказался о наставнике «народной команды» Гильермо Абаскале.

«Для меня Абаскаль, как оставался неизвестным, так и останется. У клуба своя история и свои легенды. Без Абаскаля «Спартак» был, есть и будет всегда», - передает слова Мостового Betonmobile.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 26 баллов после 13 туров. «Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Следующий матч «народная команда» проведет на выезде с воронежским «Факелом» в Фонбет Кубке России.