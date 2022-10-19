Дисквалифицированный за допинг Обухов высказался о возвращении в «Оренбург»

Дисквалифицированный за допинг нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов пообщался с представителями СМИ после возвращения в команду.

«Наконец-то это все закончилось. Эмоции положительные, рад вернуться в команду. Встретили замечательно, все рады, как и я, в принципе. Всё отлично», - передает слова Владимира «Матч ТВ».

В июле 2021 года ФИФА приняла решение о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил, а затем Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решило пролонгировать дисквалификацию футболиста.

По итогам 13 туров чемпионата России «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице.