В «Оренбурге» объяснили разгром от «Зенита» со счётом 0:8

Защитник Ренато Гойкович, выступающий в российском чемпионате за «Оренбург», высказался о болезненном поражении от петербургского «Зенита» со счетом 0:8.

«У Зенита» все залетало. Такая игра случается один раз в 20 лет! Вот нам не повезло, на нас пришелся этот удар. Просто вот так случилось, и все», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 18 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок команда Гойковича проведет в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России. Противостоять «Оренбургу» будет грозненский «Ахмат». Встреча состоится сегодня, 19 октября.