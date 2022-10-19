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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» объяснили разгром от «Зенита» со счётом 0:8

19 Октября 2022 • 07:20 Комментировать

Защитник Ренато Гойкович, выступающий в российском чемпионате за «Оренбург», высказался о болезненном поражении от петербургского «Зенита» со счетом 0:8.

«У Зенита» все залетало. Такая игра случается один раз в 20 лет! Вот нам не повезло, на нас пришелся этот удар. Просто вот так случилось, и все», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 18 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок команда Гойковича проведет в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России. Противостоять «Оренбургу» будет грозненский «Ахмат». Встреча состоится сегодня, 19 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Ренато Гойкович
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