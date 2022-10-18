Алексей Ерёменко - о Черчесове и Семаке: «Это два разных тренера со своими подходами»

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне главный тренер эстонской «Нарвы-Транс» Алексей Ерёменко сравнил между собой двух российский специалистов – наставника будапештского «Ференцвароша» Станислава Черчесова и тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

Ерёменко с уважением относится к Семаку и как к тренеру, и как к футболисту, так как тот обладает очень хорошими навыками и качествами, среди которых спокойствие и уравновешенность. Черчесова же Ерёменко знает с раннего возраста.

«Это два разных тренера со своими подходами. С Саламычем мы друзья почти с детства, знаю его от и до», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Наставник эстонской команды отметил, что ему не приходится по душе процесс избрания лучшим того или иного тренера.