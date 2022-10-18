​«Химки» без побед уже 13 матчей

Во вторник вечером «Химки» проиграли в гостях у «Локомотива» в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:1). Таким образом, серия подмосковной команды без побед во всех турнирах достигла 13 матчей. В рамках этой серии «Химки» дважды сыграли вничью и 11 раз проиграли.

Свою последнюю на сегодняшний день победу «Химки» отпраздновали ещё 7 августа, когда они оказались сильнее «Торпедо». Спустя несколько дней после той победы должность главного тренера «Химок» внезапно оставил Сергей Юран.

Следующий матч «Химки» проведут 23 октября – в гостях у «Спартака» в рамках чемпионата России.