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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис считает, что Федотову и Абаскалю нужно было выйти один на один

18 Октября 2022 • 19:56 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал нашумевший инцидент из московского дерби. В перерыве тренер ЦСКА Владимир Федотов оскорбил своего коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля в ответ на претензии по поводу соблюдения принципов честной игры футболистами на поле.

По словам Канчельскиса, тренерам было бы лучше не конфликтовать на глазах у болельщиков.

«Ну выйдите один на один, ну выясните отношения», - высказался Канчельскис.

Бывший футболист сборной России считает, что Федотов и Абаскаль решат конфликт.

«Я думаю, что в дальнейшем они там разберутся сами, как-нибудь сядут, чаёк попьют, обнимутся и вперёд, и дальше пойдут», - поделился своим мнением Канчельскис, чьи слова приводит sport24.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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