​Хохлов выиграл суд - его фамилию блокировали в социальной сети, принимая её за оскорбление жителей Украины

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Хохлов выиграл суд против социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta - она запрещена в России, будучи признанной экстремистской).

Суд установил, что запрещённая в России социальная сеть должна выплатить Дмитрию Хохлову более 65 миллионов рублей за вред и моральный ущерб.

Напомним, что в социальной сети фамилия Дмитрия Хохлова блокировалась, поскольку система принимала её за оскорбление жителей Украины.

Стоит сказать, что суд удовлетворил иск Хохлова частично – бывший футболист требовал 150 миллионов рублей.