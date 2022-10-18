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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В ЦСКА обвинили СМИ в «заказухе»

18 Октября 2022 • 17:34 Комментировать (2)

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу, высказался на тему разговоров о поведении Владимира Федотова. В ответ на претензии Гильермо Абаскаля тренер «армейцев» оскорбил своего коллегу из «Спартака» в перерыве дерби.

«Вы только представьте: главный тренер буквально «заказывается» и планомерно, уже третьи сутки, разными способами «полоскается» через разные ТГ-каналы, через заместителя главного редактора одного из крупнейших изданий», - написал Брейдо в «Телеграме».

Брейдо обращает внимание на то, что поначалу некоторые СМИ делали акцент на эпизоде, в котором «Спартак» обвинял соперника в нарушении принципа честной игры, но затем, когда общественность не приняла эти аргументы, под удар попал Федотов.

Непосредственно эпизод с высказываниями Федотова в адрес Абаскаля Брейдо прокомментировал так: «Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой ещё мог быть ответ?».

Брейдо обращает внимание на то, что резервный рефери призывал Федотова не вестись на провокации Абаскаля.

Также представитель ЦСКА отметил, что по губам Романа Зобнина можно прочитать оскорбление в адрес Милана Гайича. При этом Бредо считает, что в дерби проявление таких эмоций является нормой, поэтому клуб не хочет в этом разбираться.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Кирилл Брейдо Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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One Live
18 Октября 2022 в 19:04
Кто же заказал то?
Назови заказчика тупица?
ТГ каналы постят то, что будут смотреть, это не заказуха, а просто тренер обосрался!
Сразу видно высокий профессиональный уровень пресс секретаря конюшни)
Роман Мамедов
18 Октября 2022 в 19:01
Ахах спартачи на фекальные сами изошли)))
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