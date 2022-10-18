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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«У нас не крепостное право»: Губернатор Никитин высказался о возможном переходе Галактионова в «Локомотив»

18 Октября 2022 • 16:21 Комментировать

Ожидается, что новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, который в настоящий момент возглавляет «Пари НН». Проскакивала информация о том, что камнем преткновения является позиция губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, не желающего отпускать Галактионова. Сам Никитин высказался на этот счёт.

«Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения», - сказал Никитин, которого цитирует «Матч ТВ».

Никитин подчеркнул готовность решать вопросы с Галактионовым в соответствии с его контрактом.

«Локомотив» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Глеб Никитин Пари НН
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