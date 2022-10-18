​Соболев мог бы забивать столько же, сколько Холанн, если бы у него были партнёры такого же уровня – первый тренер

Александр Горбунов, являющийся первым тренером Александра Соболева, высказался на тему сравнений форварда «Спартака» с Эрлингом Холанном. Норвежец наколотил 20 голов в 14 первых играх за «Манчестер Сити».

«Вы видели партнёров Соболева и Холанна? Это два совершенно разных уровня! Если бы Саша имел партнёров уровня «Манчестер Сити», то, может, забивал столько же, сколько Холанн. Сложно их сравнивать», - высказался Горбунов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Александр Соболев забивал в каждом из 7 последних своих матчей за «Спартак». Он стал первым с 1955 года игроком «красно-белых», который выдал такую серию.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 19 октября – против «Факела» в рамках Фонбет Кубка России.