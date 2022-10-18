Гаврилов считает, что российскому игроку невозможно выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос, когда российский футболист станет обладателем «Золотого мяча».

«Ох, не знаю. У нас это практически невозможно. И уровень слабый, и футболистов нет. Нет такого, кто бы мне нравился», — заявил Гаврилов «РБ Спорту».

Напомним, 17 октября награду «Золотой мяч» получил французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Второе место в голосовании занял Садио Мане из «Баварии», а замкнул тройку хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Отметим, что никто из российских игроков в современной истории не получал данный приз.