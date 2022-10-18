​Орлов: «Список заказанных спиртных напитков из «Кофемании» говорит о том, что Кокорин непрофессионал»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об Александре Кокорине, который ныне выступает за «Арис» на Кипре.

Орлов назвал Кокорина одарённым футболистом, который при этом не смог профессионально относиться к делу. Комментатор вспомнил скандальную историю и чек из одного из заведений, где отдыхал Кокорин несколько лет назад.

«Список заказанных спиртных напитков в «Кофемании» с утра, который тогда опубликовали, говорит о том, что Кокорин абсолютный непрофессионал по отношению к футболу. Он же был тогда игрок сборной и «Зенита». Разве можно столько выпивать?» - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл уже шесть матчей. В них нападающий забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.