Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о причинах нестабильности выступления «Краснодара».

- В «Краснодаре» много молодых футболистов, а им свойственны перепады в игре. Поэтому у «быков» и чередуются победы с поражениями. Никто не может пройти всю дистанцию чемпионата ровно, а в отношении «Краснодара», видимо, всё это чуть острее видится и воспринимается. Всё равно «Краснодар» идёт в лидирующей группе. Одна-две победы – и они будут дальше бороться за тройку. Сторожуку не хватает опыта? Это, как говорится, наживное дело. Тем более «Краснодар» не проигрывает в одну калитку, забивает, у него есть моменты. Я бы не стал в такой ситуации сетовать на тренера.