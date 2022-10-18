​Названы сроки отсутствия Литвинова

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов угодил в клубный лазарет по итогам воскресного дерби против ЦСКА. В результате обследования у Литвинова была выявлена незначительная мышечная травма. Как стало известно Metaratings, хавбек восстановится примерно через две недели. Таким образом, снова увидеть Литвинова на поле в футболке «Спартака» можно будет в ноябре.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» завершили дерби миром – 2:2. «Красно-белые» располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 19 октября – против «Факела» в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России.