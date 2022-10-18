​Кокорин резко ответил Канчельскису

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Кокорина. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сказал, что уровнем Кокорина является ФНЛ, и что форвард «профукал карьеру из-за денег».

После победного «дерби Богов» против «Аполлона» (3:0), в котором Александр Кокорин открыл счёт, игрок ответил Андрею Канчельскису в социальных сетях.

«Как футболиста очень уважал и уважаю. Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие», - написал Кокорин.

«А если серьёзно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещённое», - добавил форвард.

Напомним, что в конце лета Александр Кокорин сменил «Фиорентину» на «Арис» - кипрский клуб арендовал российского нападающего до конца сезона.