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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кокорин резко ответил Канчельскису

18 Октября 2022 • 14:28 Комментировать (2)

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Кокорина. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сказал, что уровнем Кокорина является ФНЛ, и что форвард «профукал карьеру из-за денег».  

После победного «дерби Богов» против «Аполлона» (3:0), в котором Александр Кокорин открыл счёт, игрок ответил Андрею Канчельскису в социальных сетях.

«Как футболиста очень уважал и уважаю. Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие», - написал Кокорин.

«А если серьёзно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещённое», - добавил форвард.

Напомним, что в конце лета Александр Кокорин сменил «Фиорентину» на «Арис» - кипрский клуб арендовал российского нападающего до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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wertygaz
18 Октября 2022 в 15:24
Канчельскису и Мостовому не надо пиариться, все комментарии один негатив. Сайту не надо публиковать всех подряд «экспертов». Ещё бы Червиченко не публиковать. И Широкова кстати сейчас его мало что радует.
One Live
18 Октября 2022 в 15:35
Канчельских и Мостовой, в отличие, от Кокоши и всего его поколения, достойную карьеру сделали в Европе!
Поэтому у них мнение и спрашивают!
А Кокоша счастливчик получает больше чем весть бюджет команды на сезон в которой он играет.
Молодец, не поспоришь!
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