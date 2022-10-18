Шишкин: «Сёмину не нужно больше тренировать»

Экс-футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, кого видит следующим главным тренером «железнодорожников».

«Сёмину не нужно больше тренировать. Хочу, чтобы «Локомотив» возглавил Олег Пашинин. Профессиональные качества у него на высшем уровне, хоть пока и не было опыта», - цитирует Романа издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в начале октября с поста главного тренера «Локомотива» был уволен Йозеф Циннбауэр. В данный момент и. о. наставника команды является Андрей Фёдоров.

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают лишь 13-е место в турнирной таблице.