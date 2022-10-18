Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил дерби ЦСКА – «Спартак» в 13-м туре РПЛ (2:2) и борьбу за чемпионство.

- Игра понравилась и подтвердила те ожидания, которые были у меня от дерби. Мы увидели яркий обоюдоострый футбол с забитыми мячами. Думаю, он понравился и болельщикам тоже. Но у обеих команд наверняка остался осадок, потому что и те, и те хотели победить. Сначала ЦСКА был ближе к успеху, а потом – «Спартак». Результат, наверно, справедливый.

Конечно, эта ничья в пользу «Зенита», идущего на первом месте. Пока на этом отрезке мы видим, что питерцы идут с определённым отрывом в турнирной таблице, и по игре они впереди остальных. Но жизнь такая штука, что мы не знаем, как всё пойдёт дальше. Посмотрим по факту в конце чемпионата. Можно называть «Зенит» чемпионом, только когда он им станет. А пока смотрим, навяжет ли ему кто-то борьбу в золотой гонке.