Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру «Краснодара» в последнее время. Напомним, что «быки» проиграли свои последние матчи в РПЛ «Ростову» и «Ахмату» со счётом 2:3.

- «Краснодар» мне сейчас вообще не нравится. Стабильности у них нет, а стабильность – признак мастерства. От былой игры у них остались только отголоски. У Кривцова что ни пас, то чужому – кто ж так играет в опорной зоне? Уткина отдали, и он сейчас в «Ростове» орудует в паре с Комличенко, который тоже «краснодарский».

Кордоба перестал помогать впереди, он никакой теперь. То Олусегун был резкий, блистал, а то не видно, как он бегает и копошится. Он пропал, в матче с «Ахматом» его не было видно вообще. Сперцян – ничего так. Ахметов хорошо раздавал, красавчик. А Сафонов стал чудить, пенки устраивать, пропускать в ближний угол.

Если в «Краснодаре» хотят сделать команду из местных, то пусть тогда не стремятся быть в четвёрке, тем более в еврокубки сейчас не попадёшь. Так сразу молодые не могут выстрелить и поддерживать нужный уровень.