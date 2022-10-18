Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал предположение, что московский «Локомотив» возглавит Юрий Сёмин, а также оценил игру атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии за итальянский «Наполи».

- Когда убирают тренеров, у команды зачастую идёт эмоциональный взрыв, и на радостях она выигрывает. Ничего, скоро ещё придёт в «Локомотив» отдохнувшей и помолодевший «дядя Сэм» Сёмин, обуздает там всех. И возьмётся за повышение качества игры.

Почему Хвича феерит в Италии? Как он разбирается, обыгрывает – вообще красавчик! Футбольный бог его вознаградил за то, что он фанат футбола. Таким был в своё время Кипиани. Помню, мы были с ним на выезде в Швейцарии с молодёжной сборной СССР. В один день мы ходили в кино, у нас не было тренировки, и Кипиани сказал: «Сегодня нету тренировки? Ой, а я бы лучше пошёл потренировался».